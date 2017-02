Gezocht: mooie, leuke, bijzondere foto's van sneeuwpret

DEN HELDER - Sneeuw in de Kop van Noord-Holland. Echte sneeuw! Dat is al weer even geleden en daarom is het dit weekend dikke pret voor jong en oud. Sneeuwpoppen maken, sleetje rijden of zelfs met een snowboard van de zeedijk af bij Huisduinen (filmpje van Erwin Smit).

Door Ronald den Boer - 12-2-2017, 12:13 (Update 12-2-2017, 12:20)

Dat betekent voor velen ook: foto's maken. De redactie is op zoek naar leuke, bijzondere of grappige foto('s) van sneeuw en sneeuwplezier in Den Helder, Julianadorp, Anna Paulowna, Wieringen of Texel. Ook eentje gemaakt? Mail deze dan vóór maandag 11.00 uur naar redactie.hc@hollandmediacombinatie.nl Wellicht zit uw foto dan bij het overzicht dat dinsdag in de Helderse Courant of op deze website wordt gepubliceerd.