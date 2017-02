Geld en sigaretten buitgemaakt bij overval op hotel in Den Helder

Foto: ANP

DEN HELDER - Een man heeft in de nacht van zaterdag op zondag een hotel op de Parallelweg in Den Helder overvallen.

Rond 4.15 uur liep een man de hal van het hotel in. Met een plastic tas in de hand zei hij tegen een medewerker dat hij een vuurwapen bij zich had. De medewerker wist weg te komen. Nadat de overvaller geld en sigaretten buit had gemaakt, ging hij er vandoor.

De politie is op zoek naar getuigen die zaterdagnacht iets hebben gezien in de omgeving van de Parallelweg of de Beatrixstraat.