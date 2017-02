Julianadorper VVD-Tweede Kamerlid flirt met Forum voor Democratie

VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes uit Julianadorp poseert met lijsttrekker Thierry Baudet voor de verkiezingsposter van Forum voor Democratie.

DEN HELDER - Op social media wordt er al gespeculeerd: betekent de aanwezigheid van VVD-Tweede Kamerlid Ybeltje Berckmoes-Duindam uit Julianadorp, op een bijeenkomst van Forum voor Democratie, dat zij naar deze nieuwe partij overstapt?

Door Ronald den Boer - 11-2-2017, 18:04 (Update 11-2-2017, 18:06)

Berckmoes zelf reageert niet op vragen daarover. Duidelijk is wel dat zij klaar is met de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Ze voelt zich er niet meer in thuis, mag nauwelijks nog ergens het woord over voeren en heeft een minimaal takenpakket. Bovendien gaf fractievoorzitter Halbe Zijlstra haar afgelopen week een, in de ogen van de Julianadorpse, 'sneue trap na' en loog hij over de redenen waarom zij niet op de nieuwe kieslijst van de partij staat.

Het Kamerlid kwam afgelopen week onder vuur te liggen toen zij in een interview met radiozender BNR uitspraken deed over het gedrag van 'jongemannen uit het Midden-Oosten' tegenover vrouwen, hetgeen zij als een structureel probleem ziet. Volgens Berckmoes was de vraagstelling van de journalist manipulatief en was er in het interview geknipt en geplakt. Daardoor waren haar uitspraken uit hun verband.

Vrijdagavond slingerde Forum voor Democratie (FvD) van lijsttrekker Thierry Baudet en strafrechtadvocaat Theo Hiddema een tweet de wereld in, waarop Ybeltje Berckmoes met Baudet poseert voor de verkiezingsposter van FvD. De tekst eronder meldt dat 'na alle VVD-spreekverboden Forum voor Democratie Ybeltje wel een podium (biedt) om haar zegje te doen.' Het bericht met foto werd door Berckmoes zelf ook getwitterd.

Thierry Baudet was in november nog in Den Helder op uitnodiging van Beter voor Den Helder en de nieuwe lokale partij Gemeentebelangen van oud-wethouder Geurt Visser.