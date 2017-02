Helders huisvuil? Hup, gewoon in zee of in de duinen gooien!

Foto’s Helderse Historische Vereniging Een bulldozer schuift het afval in de kuil van de gemeentelijke vuilnisbelt in de duinen bij Den Helder. Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - ’Houd Den Helder Helder’, stond er als motto in de jaren 60 op de gemeentelijke vuilniswagens.Zelf nam Den Helder het niet zo nauw met het milieu. Het huisvuil en het afval van de marine werd in die tijd in enorme hoeveelheden in de duinen gestort. En daarvoor zelfs gewoon in het Marsdiep gekieperd.

Door Ronald den Boerr.den.boer@hollandmediacombinatie.nl - 11-2-2017, 12:37 (Update 11-2-2017, 12:46)

Talrijk zijn de anekdotes over die tijd. Jack Deutekom (73), die in 1970 bij de reinigingsdienst kwam en in 1983 hoofd buitendienst werd, maakte nog net...