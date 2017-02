Plastic gewoon in grijze bak gooien werkt beter en is goedkoper

DEN HELDER - Je kunt plastic en blikjes beter in de grijze bak gooien, zodat het in de afvalcentrale wordt gescheiden. Het vooraf thuis scheiden van plastic uit huisvuil, zoals in veel Noord-Hollands gemeenten gebeurt, is onnodig duur en veel minder effectief.

Door Ronald den Boer - 11-2-2017, 12:16 (Update 11-2-2017, 13:24)

Dat stelt Raymond Gradus, hoogleraar bestuur en economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij deed onderzoek naar de ervaringen met verschillende vormen van afvalinzameling. Volgens hem is nascheiding, waarbij het huisvuil pas in de afvalcentrale wordt ontdaan van herbruikbaar plastic, voor gemeenten en dus voor hun inwoners veel goedkoper. Dankzij hoogwaardige techniek levert nascheiding veel meer plastic en metalen op dan afvalscheiding thuis.

De gemeenten die zijn aangesloten bij de Huisvuilcentrale Alkmaar hebben juist gekozen voor bronscheiding: veel inwoners moeten thuis gft, papier/karton en plastic/metalen apart bewaren. Doel is zo min mogelijk restafaval over te houden. Dit scheelt verbrandingskosten en is beter voor het milieu.

Gevoel

,,Het levert mensen vooral een goed gevoel op’’, stelt Gradus. ,,Maar het is een onnodig duurdere manier van inzameling en in de grote steden ook lastiger. Bovendien wordt per huishouden minder plastic gescheiden en dus minder CO bespaard.”

De gemeente Den Helder tuigt momenteel een heel circus op met het scheiden van huisvuil: meer afvalbakken, minder vaak ophalen, verder weg lopen met je zakje restafval. Een dure grap. En dat terwijl inwoners in Friesland, waar het scheiden in de afvalcentrale gebeurt, veel goedkoper uit zijn. En het afval ook nog eens veel beter wordt gescheiden.

In Friesland hoeven inwoners van gemeenten die bij de afvalcentrale van Omrin zijn aangesloten, hun plastic helemaal niet te scheiden. Dat doet de Omrin zelf. Nascheiding dus. En met resultaat: in 2015 leverde het huisvuil liefst 88,2 procent herbruikbaar materiaal op; slechts 11,8 procent moest verbrand worden. Ter vergelijking: bronscheiding (scheiding door inwoners) leverde in Noord-Holland dat jaar slechts 49% herbruikbaar materiaal op, de HVC zelf haalde uit het restafval 52% herbruikbaar materiaal.

Kosten

Ondanks - of misschien wel juist dankzij - het gedoe met allerlei afvalbakken en afvalzakken worden inwoners flink op kosten gejaagd. Waar Omrin in 2015 aan transport- en verwerkingskosten 80 euro per ton huisvuil doorberekende aan de Friese gemeenten, vroeg HVC Alkmaar aan ’haar’ gemeenten ruim 109 euro per ton. Geld dat inwoners moeten opbrengen.

Het wrange: terwijl inwoners hun best moeten doen zo min mogelijk restafval aan te leveren, importeert de Huisvuilcentrale Alkmaar afval uit het buitenland om de ovens toch rendabel te kunnen laten draaien en geld te verdienen aan de energie-opwekking die dit oplevert.