Het kan: één zakje restafval per tweeënhalve week

Foto George Stoekenbroek Een milieustraat naast de deur, wat rest past in één zak per ruim twee weken.

JULIANADORP - Hoeveel restafval produceert een gezin van twee volwassenen, twee tieners en een poes? ,,Eén zo’n komo-vuilniszak per tweeënhalve week’’, zegt Michelle de Visser (46) met droge ogen, want uit ervaring.

Door Hedzer Faber - 11-2-2017, 7:00 (Update 11-2-2017, 7:00)

Zij en echtgenoot Edwin (49) hebben met een glimlach gekeken naar de ophef die er is ontstaan op het nieuws van het nieuwe afvalregime in de gemeente Den Helder. Per eind deze maand wordt de grijze bak niet langer tweewekelijks, maar nog maar eens per vier weken geleegd, meldde verantwoordelijk...