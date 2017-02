Werkgroep Stationslocatie Den Helder stapt nog niet naar Raad van State

DEN HELDER - De werkgroep Stationslocatie Den Helder stapt nog niet naar de Raad van State. Eerst wacht zij de commissie Beroep en Bezwaar af die komende donderdagavond plaatsvindt.

Door Bo-Anne van Egmond - 10-2-2017, 17:44 (Update 10-2-2017, 17:44)

De rechtbank Alkmaar wees donderdag het verzoek van de werkgroep om een voorlopige voorziening af. Begrijpelijk, aldus de groep: ,,Het spoedeisende belang was tijdens de zitting niet meer aan de orde. Het muurtje, horende bij de wederopbouwarchitectuur van het station van Van der Grinten, was op 11 januari 2017 al gesloopt. Ook de rest van de stationslocatie is inmiddels afgebroken en de bomen zijn gekapt.''

Tijdens de bezwarencommissie zal de Werkgroep Stationslocatie inhoudelijk verder ingaan op hun bezwaren tegen het plan en de door de Gemeente Den Helder gevolgde procedures.

Na de uitspraak van de Commissie Beroep en Bezwaar bestaat voor de Werkgroep Stationslocatie nog steeds de mogelijkheid om hun bezwaren voor te leggen aan de Raad van State. Al eerder in januari 2015 deed de Raad van State volgens de werkgroep de uitspraak, dat het College van b en w op de kortst mogelijke termijn een nieuw bestemmingsplan voor de Stationslocatie aan de gemeenteraad van Den Helder moest voorleggen. ,,Dat dit niet is gebeurd, is één van de bezwaren van de Werkgroep Stationslocatie. Met het voorleggen van dit plan aan de gemeenteraad hadden zienswijzen kunnen worden ingediend. Zo hadden de bezwaren van de werkgroep tegen de huidige herinrichting meegenomen kunnen worden in de definitieve plannen'', aldus de werkgroep in een schrijven.

Volgens de werkgroep is tot een uitspraak van de Raad van State het verkeersbesluit en de omgevingsvergunning voor de Stationslocatie nog niet onherroepelijk. ,,Zeestad BV/CV werkt nu voor eigen rekening en risico, zoals staat aangegeven in de voorwaarden van het door de gemeente Den Helder afgegeven verkeersbesluit en de verleende omgevingsvergunning.''