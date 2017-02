’t Voegt goed samen

Foto hmc Loes en Gerard Taal zijn zondag zestig jaar getrouwd.

DEN HELDER - Ze hadden elkaar amper ontmoet of Gerard Taal moest richting Papoea Nieuw-Guinea voor de marine. Anderhalf jaar was hij weg. Maar waar veel andere jonge stelletjes trouwden, besloten hij en Anna-Louise (Loes) Taal eerst maar gewoon verkering te houden. ,,Anderhalf jaar is toch een lange tijd’’, stelt hij, geboren Scheveninger (bijna 83).

Door Bo-Anne van Egmond - 10-2-2017, 20:36 (Update 10-2-2017, 20:36)

Het briefcontact zorgt zelfs voor een intensere relatie: ,,Je begint haar dan toch een beetje te idealiseren. Ze werd in mijn gedachten steeds liever en mooier.’’ Hij...