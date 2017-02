Stelling: Prikkelarme kermis in Den Helder is een zegen

DEN HELDER - Voor het eerst wordt er tijdens de Helderse zomerkermis een prikkelarme middag gehouden. Deze middag is speciaal voor mensen met autisme, epilepsie en een lichamelijke of geestelijke beperking, die last hebben van rook, lichtflitsen en harde muziek.

Door Hedzer Faber - 10-2-2017, 19:04 (Update 10-2-2017, 19:04)

Maar ook voor al die anderen die zich een keer in alle rust op de grijpmachines willen storten is dit een uitkomst. En wat te denken van omwonenden?

De stelling luidt: de prikkelarme kermis is een zegen.

