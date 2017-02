Helderse wapenfreak hoeft niet terug in cel

Foto: archief ANP

DEN HELDER - De Helderse wapenfreak en voormalig marineman Richard S. hoeft ondanks het bezit van een enorme collectie schietgerei niet terug de cel in. De rechtbank in Alkmaar gaf hem vrijdag zestien maanden cel, waarvan twaalf voorwaardelijk. Het onvoorwaardelijke deel is gelijk aan het voorarrest dat hij meer dan drie jaar geleden al uitzat.

Door ANP - 10-2-2017, 14:58 (Update 10-2-2017, 15:12)

De rechtbank koppelde aan de straf een meld- en een behandelplicht en een proeftijd van drie jaar. Daarnaast kreeg hij een taakstraf van 240 uur. Tegen S. was twee jaar cel geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

De politie kwam de toenmalige marineman (56) in de nazomer van 2013 op het spoor in het onderzoek naar het Helderse 'explosievenhuis' van de inmiddels overleden Johanna Krul, met wie hij goed was bevriend. In haar huis werden tijdens een woninginspectie partijen vuurwerk, onderdelen van wapens, munitie en chemicaliën gevonden. De situatie werd destijds zo gevaarlijk geacht, dat een compleet woonblok dagenlang moest worden geëvacueerd.

Bij het opleggen van de straf hield de rechtbank er vrijdag rekening mee dat de licht verminderd toerekeningsvatbare S. in de eerste plaats een verwoed verzamelaar was en dat hij niemand - zelfs niet in zijn gezin - ooit had verteld over zijn collectie. Daarnaast woog mee dat zijn huwelijk door de zaak op de klippen liep en hij zijn baan bij de marine kwijtraakte.

De rechtbank tilde er daarnaast zwaar aan dat het Openbaar Ministerie de zaak meer dan drie jaar op de plank had laten liggen. S. zat vanwege wapenbezit en vermeende diefstal van marine-eigendommen in 2013 al vier maanden vast, maar justitie verzuimde de zaak voor de rechter te brengen. Het dossier kwam pas weer bovendrijven toen S. in 2016 door zijn 'verzameldrift' opnieuw tegen de lamp liep.