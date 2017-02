Geen excuses college Den Helder voor ex-wethouder Visser

DEN HELDER - Het college van burgemeester en wethouders is niet van plan om excuses aan te bieden aan voormalig wethouder Geurt Visser.

Door Marischka de Jager - 10-2-2017, 12:03 (Update 10-2-2017, 13:07)

Dat antwoordt het college op vragen van de fractie Beter voor Den Helder. Volgens de fractie zou het college excuses moeten aanbieden voor de suggestie dat de voormalige wethouder onzorgvuldig heeft gedeclareerd. Die beschuldiging stond in het rapport dat Cees Versteden in opdracht van de gemeenteraad schreef naar aanleiding van het gedwongen vertrek van Visser in 2015.

De commissie bezwaarschriften oordeelde echter dat er met de declaraties van Visser niets mis was. De gemeente heeft eind vorig jaar een deel van de declaraties alsnog uitbetaald. ,,Door een lage personele bezetting is deze afwikkeling vertraagd’’, aldus het college.

Ritten naar Nootdorp, waar het gezin van Visser woonde, wil het college niet uitbetalen. De oud-wethouder heeft de rechter gevraagd de gemeente daartoe te dwingen.

Onder de rechter

Zolang de zaak nog onder de rechter is, wil het college niet op alle vragen ingaan die BvDH heeft gesteld. Zo wordt er geen antwoord gegeven op de vraag hoe hoog het bedrag is dat nog aan Visser uitbetaald moet worden. Dat wethouder Pieter Kos vervoerskosten naar Leiden wel vergoed heeft gekregen, terwijl hij al in Den Helder woonde, weerspreekt het college. ,,Na zijn verhuizing heeft wethouder Kos geen kosten in verband met reizen tussen Den Helder en Leiden gedeclareerd.’’

Het college is niet van plan om excuses aan Visser aan te bieden of om iets te ondernemen waardoor ’de beeldvorming rondom de voormalig wethouder wordt hersteld’. ,,Waar sprake is van feiten of conclusies gebaseerd op feiten, kán dit het imago van personen of organisaties schaden. Het rapport beschrijft het handelen van de heer Visser die het ambt, het college en de gemeente ernstig in diskrediet hebben gebracht.’’ Geurt Visser zou ongewenst gedrag hebben vertoond naar vrouwen. Uit het rapport (kosten €15.000) bleek bovendien dat hij onvoldoende bestuurlijke verantwoordelijkheid nam, te zwaar op ambtelijke medewerkers leunde en inhoudelijk desinteresse vertoonde.