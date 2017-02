18-jarige Julianadorper probeert gestolen Breitling te verkopen

ANP XTRA

DEN HELDER - Een 18-jarige man uit Julianadorp is donderdagmiddag opgepakt in Den Helder. Hij probeerde een duur horloge dat gestolen bleek te zijn te verkopen bij een juwelier.

De jongeman had zich gemeld in de winkel om het horloge, een Bretling, te laten taxeren. Hier bleek het horloge geregistreerd te staan als gestolen.

De Julianadorper verklaarde dat het horloge in zijn kledingkast bij de sportschool had gelegen. Hij was van plan geweest het terug te brengen naar de sportschool.

De jongen werd aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Het horloge is in beslag genomen.