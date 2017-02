Beschonken twintiger vlucht na ongeval in Den Helder

DEN HELDER - Een 21-jarige man uit Den Helder is donderdagavond aangehouden. Hij had onder invloed van alcohol een ongeval veroorzaakt op de Torplaan in zijn woonplaats en reed daarna door.

10-2-2017

Het ongeval gebeurde rond 21.45 uur. De politie trof de auto in de buurt aan, zonder bestuurder. De auto miste enkele onderdelen, die op de plaats van het ongeval waren achtergebleven.

De eigenaar kon worden aangehouden voor het doorrijden na een ongeval. De politie merkte dat hij onder invloed van alcohol was. De twintiger moest zijn rijbewijs inleveren en werd ingesloten voor een nacht. Vrijdagochtend wordt hij gehoord.

De bestuurder van de andere auto, die bij het ongeval betrokken was, liep geen letsel op. Zijn voertuig raakte wel zwaar beschadigd.