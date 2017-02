Bed en breakfasts in museumschepen Den Helder

DEN HELDER - Tijdens Sail moeten meerdere museumschepen dienen als bed en breakfast. Dat is althans het streven van schipeigenaren. De gemeente heeft één aanvraag ontvangen voor hotelovernachtingen op het water. ,,Het verzoek van de eigenaar van stevenaak Antje, Mike Dikkers, hebben we positief beoordeeld’’, aldus gemeentewoordvoerster Joyce in ’t Veld.

Door Carina Gutker - 10-2-2017, 7:03 (Update 10-2-2017, 7:03)

,,Het moet nog wel in orde worden gemaakt, want er wordt natuurlijk afgeweken van het bestemmingsplan. We hebben gehoord dat er meer zijn die een bed en breakfast op een schip...