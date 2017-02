Haven tijdens Sail Den Helder tjokvol zeilschepen

Foto Peter van Aalst Grote windjammers als blikvanger in de haven tijdens Sail 2013. Ook dit jaar zullen zij er weer bij zijn.

DEN HELDER - De Helderse haven ligt in juni tijdens Sail 2017 tjokvol zeilschepen. ,,Het wordt echt passen en meten’’, weet Jeannette Blijdorp-Jonker. Zij is bij de organisatie verantwoordelijk voor de samenstelling van de vloot windjammers.

Door Ronald den Boerr.den.boer@hollandmediacombinatie.nl - 10-2-2017, 7:00 (Update 10-2-2017, 7:12)

Den Helder haalt opnieuw indrukwekkende vloot windjammers binnen

Die vloot telt zo’n 34 zogeheten tallships, met bekende namen als de Russische Sedov, Mir en Kruzenstern, de Noorse driemasters Statsraad Lehmkuhl, Christian Radich en Sörlandet, de Braziliaanse Cisne Branco, de Shabab Oman II, de Portugese viermaster Santa Maria Manuela, de Pegoria uit Polen, de Bulgaarse Royal Helena en de Britse Royalist.

Bed en breakfasts in museumschepen Den Helder

Tijdens Sail moeten meerdere museumschepen dienen als bed en breakfast. Dat is althans het streven van schipeigenaren. De gemeente heeft één aanvraag ontvangen voor hotelovernachtingen op het water. ,,Het verzoek van de eigenaar van stevenaak Antje, Mike Dikkers, hebben we positief beoordeeld’’, aldus gemeentewoordvoerster Joyce in ’t Veld.

Columbus

Daarnaast zijn tal van kleinere maar bijzondere schepen aanwezig. Zoals een replica van het zeilschip waarmee Columbus Amerika ontdekte. Of de Franse loodskotter Mutin. Die speelde in de Tweede Wereldoorlog een actieve rol, door in bezet gebied verzetsmensen af te zetten.

Blijdorp is bovendien blij te kunnen melden dat ook de reusachtige Spaanse viermaster Juan Sébastian Elcano present is. ,,Ze behoort tot de drie grootste zeilschepen ter wereld en hoewel ze uit 1927 dateert is het schip in juni pas voor de tweede keer in Nederland. De eerste keer was tijdens Sail Den Helder 2013’’, aldus de Saildirecteur. Ze is nog bezig met een groot Zuid-Amerikaans zeilschip. ,,Maar daar kan ik pas wat over zeggen als de contracten getekend zijn.’’

Al met al kunnen de honderdduizenden bezoekers die van 22 tot en met 25 juni in Den Helder worden verwacht, langs tenminste 34 windjammers uit de A- en B-klasse flaneren. ,,Dat zijn er ongeveer evenveel als in 2013’’, weet Blijdorp. ,,Het heeft veel tijd en inspanning gekost om dit voor elkaar te krijgen - ik ben bijvoorbeeld tig keer op ambassades geweest - maar het resultaat is voor een Sailevenement echt heel erg goed.’’ Verder zullen er tientallen historische zeil- en motorschepen te zien zijn.

Hoewel de Koopvaardersbinnenhaven door de diepgang zijn beperkingen heeft, probeert de organisatie ook hier een aantal grotere blikvangers af te meren, zoals de Tsjechische brik La Grace.