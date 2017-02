Woning in Nieuw Den Helder dicht om hennep

Foto: Politie

DEN HELDER - Burgemeester Koen Schuiling heeft donderdagmiddag een woning in Nieuw Den Helder gesloten. In dit pand is eerder een hennepkwekerij aangetroffen. De sluiting geldt voor drie maanden.

Door Bo-Anne van Egmond - 9-2-2017, 16:34 (Update 9-2-2017, 16:39)

In de woning zijn 123 hennepplanten en 120 potten met afgeknipte hennepplanten aangetroffen.

Aan de huurder en de eigenaar van het pand is meegedeeld dat de burgemeester de woning sluit voor de duur van drie maanden.