Stoplichten vervangen klapperende rijplaten voor ziekenhuis Den Helder [video]

Foto George Stoekenbroek De dierenambulance passeert het ziekenhuis aan de Huisduinerweg over rijplaten. Buurtbewoners liggen wakker van de herrie die automobilisten hiermee maken.

DEN HELDER - De rijplaten aan de Huisduinerweg, neergelegd vanwege een mogelijk verzakkend riool, worden vervangen door een wegafsluiting en stoplichten. Dat meldt de gemeente.

Door Carina Gutker - 9-2-2017, 16:01 (Update 9-2-2017, 16:01)

,,Het was leuk en snel bedacht, maar de buurt bleek te veel overlast te ervaren van verkeer dat over de platen rijdt’’, zegt gemeentewoordvoerster Nies Schellinger. De rijplaten voor het Helderse ziekenhuis worden waarschijnlijk vrijdag weggehaald. In een brief aan de bewoners houdt de gemeente echter een slag om de arm. ’Houd u er rekening mee dat...