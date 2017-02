Muzikale jeugd Julianadorp heeft weer eigen oefenruimte

DEN HELDER - De muzikale jongeren in Julianadorp hebben binnenkort weer een eigen oefenruimte. De garagebox naast jongerencentrum Het Vliet was door verval een paar jaar onbruikbaar, maar wordt nu in ere hersteld.

Door Petra Biesp.bies@hollandmediacombinatie.nl - 13-2-2017, 9:49 (Update 13-2-2017, 10:23)

,,Er zaten wespennesten in en het water liep langs de muur. Het was echt niet meer te doen in de box’’, zegt jongerenwerkster Ellen Kers. Voor de Dorper bandjes leverde dat een probleem op. ,,Want andere oefenruimte is een eind weg. Maar ook voor alle kinderen die meedoen aan...