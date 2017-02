Gespreksgroep voor mensen met darmziekte

DEN HELDER - De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn ingrijpende darmziekten. Patiënten uit deze regio kunnen voortaan in Heerhugowaard terecht in een gespreksgroep met lotgenoten. De eerste bijeenkomst is op 12 april.

Door Petra Biesp.bies@hollandmediacombinatie.nl - 11-2-2017, 12:45 (Update 11-2-2017, 12:45)

De groepen zijn in het leven geroepen door de landelijke patiëntenvereniging CCUVN. De deelnemers kunnen zelf de onderwerpen aandragen. ,,Vaak gaat het over het omgaan met vermoeidheid’’, zegt Cindy de Rouw, vrijwilligerscoördinator van de patiëntenvereniging. De helft van de patiënten kampt met dit probleem. ,,Mensen kunnen ervaringen uitwisselen...