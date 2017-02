Workshop in Den Helder over stemmen voor mensen met verstandelijke beperking

DEN HELDER - Stichting Mee & De Wering houdt op 9 maart de workshop 'Stem jij ook' voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Tijdens de workshops worden de deelnemers op praktische en informatieve wijze voorbereid op de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart.

Door Bo-Anne van Egmond - 9-2-2017, 13:25 (Update 9-2-2017, 13:25)

De workshop wordt van 19.00 tot 21.00 uur gehouden in het Helderse stadhuis.

Nederland telt ongeveer 1.7 miljoen mensen boven de 18 jaar met een licht verstandelijke beperking. Voor deze mensen is het vaak lastig om de partijprogramma’s te begrijpen, politieke debatten goed te volgen en tot een stemkeuze te komen. De workshops worden georganiseerd om hen bewust te maken van het belang om te stemmen.

De deelnemers krijgen antwoord op vragen als: Waarom is stemmen belangrijk? Wat is de Tweede Kamer? Waar kan ik op stemmen? Hoe kan ik stemmen? Hoe ziet het stembiljet eruit? Dit doen we onder andere met behulp van filmmateriaal (over de Tweede Kamer), presentaties (met beeldmateriaal) en een quiz.

Zie www.meenwh.nl/stemjijook voor meer informatie en aanmelden. www.stemjijook.nu is geschikt als achtergrondinformatie.