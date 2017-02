Rechter wijst bezwaren tegen herinrichting Stationsplein af

DEN HELDER - De rechter in Alkmaar heeft alle bezwaren tegen herinrichting van het Stationsplein afgewezen. Het werk kan daarom ongehinderd doorgaan.

Door Ronald den Boer - 9-2-2017, 13:11 (Update 9-2-2017, 13:11)

Over de nieuwe inrichting was een kort geding aangespannen door omwonenden, verzameld in de ’Werkgroep Stationslocatie’, en door Christiaan Koks. Laatstgenoemde is de beoogd nieuwe bewoner van de watertoren, maar voert al jarenlang een juridische strijd met de gemeente over de wijze van oplevering van de toren. Hij woont er nog niet en is daarom door de rechter in diens vonnis als niet-belanghebbende aangemerkt.

De protesten van de Werkgroep Stationslocatie zijn door de rechtbank allemaal afgewezen. Anders dan de bezwaarmakers vindt de rechter onder meer dat de nieuwe inrichting grotendeels binnen het bestaande bestemmingsplan past en rechtsgeldig is, ook al dateert dat bestemmingsplan uit 1979. Slechts een klein deel van het stationsgebied past niet in dat bestemmingsplan, maar de veranderingen die daar plaats vinden zijn niet zodanig groot dat daarvoor een hele nieuwe bestemmingsplanprocedure nodig is, aldus de rechter. De Werkgroep vindt dat met het weghalen van de muurtjes voor het station het persoonljkheidsrecht van architect Van der Grinten is aangetast. Aangezien Van der Grinten zelf geen bezwaar heeft gemaakt, doet dat argument er volgens de rechter niet aan toe. Dat de verkeerssituatie onveiliger wordt, zoals de bezwaarmakers stellen, is volgens hem niet bewezen. Sterker, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond en de politie hebben juist positief geadivseerd.