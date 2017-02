Voor het eerst middagje prikkelarme kermis in Den Helder

Voor het eerst zal er tijdens de Helderse kermis een prikkelarme middag zijn. Archieffoto Peter van Aalst

DEN HELDER - Voor het eerst wordt er tijdens de Helderse zomerkermis een prikkelarme middag gehouden. Deze middag is speciaal voor mensen met autisme, epilepsie en een lichamelijke of geestelijke beperking, die last hebben van rook, lichtflitsen en harde muziek.

Door Bo-Anne van Egmond - 9-2-2017, 13:10 (Update 9-2-2017, 13:10)

Daarom is op donderdagmiddag 13 julli van 13.30 tot 17.30 uur de prikkelarme kermis, zodat prikkelgevoelige mensen toch plezier kunnen beleven aan dit jaarlijkse evenement. Er zal die middag geen rook zijn, geen licht en lichtflitsen en is de muziek gedempt tot minder dan 35 decibel.

Mensen die prikkelgevoelig zijn kunnen vanwege het harde geluid, de (felle) lichten en lichteffecten en de draaisnelheid van de attracties doorgaans niet op een normale kermis aanwezig zijn.

Lies van der Bij -Timmering: ,,Als moeder van een peuter die snel angstig en overprikkeld raakte kon ik niet begrijpen dat een kermis voor andere kinderen wél leuk was. Het waren frustrerende momenten, een kermis zou voor alle kinderen leuk moeten zijn. Maar mijn kind hing huilend in mijn armen of verschool zich achter mijn been met twee handjes over zijn oortjes tegen het harde geluid. Dit maakte dat ik aandacht vroeg voor een prikkelarme kermis in de gemeente Den Helder. Andere gemeenten gingen Den Helder voor, en met succes. Ik gun het mijn kind en élk kind om met plezier terug te denken aan een leuke middag op de Helderse Zomerkermis! Zo sluit je niemand uit, laat je weten dat iedereen er toe doet, ook deze kinderen en hun ouders. Kleine moeite, zeer groot plezier!”

Pieter Kos, wethouder Sociaal Domein: ,,Heel blij ben ik dat we op deze manier kinderen, die anders niet naar de kermis kunnen, nu wel een middag kunnen laten genieten van de kermis met attracties als de ronddraaiende spin.”