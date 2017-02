Hennepkwekerij opgerold met 200 planten in Den Helder

DEN HELDER - De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een hennepkwekerij aangetroffen met tweehonderd planten in een woning in Den Helder.

Door Bo-Anne van Egmond - 9-2-2017, 10:43 (Update 9-2-2017, 10:43)

De woning is ontruimd en er is proces-verbaal opgemaakt.

Alle goederen die aangetroffen zijn in de woning zijn vernietigd.