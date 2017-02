’JeugdSportFonds Den Helder komt niet altijd goed terecht’

DEN HELDER - Niet ieder kind dat aanspraak maakt op het JeugdSportFonds (JSF) heeft daar evenveel behoefte aan.

Door Bo-Anne van Egmond - 9-2-2017, 7:15 (Update 9-2-2017, 7:15)

Dat stelt Jellie Gatowinas, oud-voorzitter van het JSF. Zij is opgestapt omdat ze het niet eens was met het beleid van het landelijke JSF. Het fonds is bedoeld om kinderen te laten sporten die afkomstig zijn uit gezinnen met een minimuminkomen.

De inkomenstoets wordt echter niet afgenomen door het JSF zelf. Volgens Gatowinas komen er zo kinderen in het sportfonds terecht, die er eigenlijk niet...