Evenementenmarkt Den Helder gaat niet door

DEN HELDER - De evenementenmarkt Den Helder wordt dit jaar niet gehouden, vanwege teruglopende bezoekersaantallen in de afgelopen jaren.

Door Bo-Anne van Egmond - 8-2-2017, 20:13 (Update 8-2-2017, 20:13)

Maar volgens organisator Petra Clowting van Citymarketing Den Helder is het geen slecht teken: ,,Dit betekent juist dat de evenementen in Den Helder en Julianadorp steeds bekender worden. Bezoekers hebben dan geen behoefte meer aan zo’n markt: ze weten al wat er gebeurt in de stad. Het wordt nu tijd voor iets anders, hadden zo niet twintig jaar door moeten gaan. Ieder jaar...