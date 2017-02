Riool Huisduinerweg in Den Helder dreigt in te storten

Foto HMC/Carina Gutker De weg voor de Helderse vestiging van Noordwest Ziekenhuisgroep.

DEN HELDER - Het riool in de Huisduinerweg in Den Helder verkeert in zeer slechte staat. Er bestaat kans op acute instorting van het riool, waardoor een gat in de weg zou kunnen ontstaan. Dat blijkt uit inspecties van de gemeente van begin 2017.

Door Carina Gutker - 8-2-2017, 13:46 (Update 8-2-2017, 13:46)

Uit voorzorg wordt donderdag tussen 7 en 10 uur nabij de hoofdingang van het ziekenhuis en de PWA-singel een baan van stalen rijplaten gelegd. Dan is de weg voor al het verkeer afgesloten, behalve voor de hulpdiensten.

Het verkeer kan over de aangebrachte rijplaten met aangepaste snelheid blijven rijden. Een aannemer verzorgt over enkele weken de vervanging van het riool en de reparatie van de weg. De exacte startdatum en duur van de werkzaamheden wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

Jaarlijks laat de gemeente vele riolen inspecteren op de staat van onderhoud.