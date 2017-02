Groter bereik voor lokale omroep Den Helder

DEN HELDER - De Lokale Omroep Stichting (LOS) was alleen te zien en horen voor Ziggo-klanten, maar dat breidt spoedig uit.

Door Hedzer Faber - 8-2-2017, 13:24 (Update 8-2-2017, 13:24)

Deze maand is de omroep aangesloten op een systeem waarbij de radio- en tv-signalen niet vanuit de studio rechtstreeks het kabelnet van Ziggo opgaan, maar naar alle aanbieders.

LOS-hoofdredacteur Ronald Boutkan: „De ’kleinere’ zijn hier meestal het snelst mee en de verwachting is dat we hier binnen enkele weken te zien en te horen zijn. KPN neemt meestal de tijd en de verwachting is dat het signaal via KPN uiterlijk in mei te ontvangen is.”