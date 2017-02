Soepfiets voor daklozen Den Helder zoekt versterking

DEN HELDER - Het team van de Soepfiets Den Helder zoekt versterking. Via de fiets worden op straat levende mensen iedere donderdagavond van soep en brood voorzien.

Door Petra Bies - 8-2-2017, 13:21 (Update 8-2-2017, 13:21)

Het is een initiatief van het Leger des Heils. Dat startte er vorig jaar mee, omdat er ondanks de bestaande opvang nog altijd mensen in Den Helder op straat leven. ,,Via de fiets laten we zien dat deze mensen niet worden vergeten. De medewerkers van de Soepfiets proberen met zorgmijders, mensen die geen gebruik maken van de aanwezige voorzieningen, in contact te komen en hen door te verwijzen naar de reguliere hulpverlening. Zo is soep de eerste stap richting verbetering’’, aldus coördinator Janneke Mekken. ,,Vooral het contact maken met mensen en het opbouwen van contacten is bijzonder. Het geeft voldoening om mensen te ontmoeten, een praatje met hen te maken en ze te voorzien van iets warms in hun maag.’’

De fiets vertrekt iedere donderdagavond om zeven uur ’s avonds bij Bij Bosshardt aan de Loodsgracht. Een team bestaat uit minimaal twee mensen. Vrijwilligers gaan één keer per maand aan de slag. Wie meer wil weten, kan bellen met Mekken, tel. 06-11171857.