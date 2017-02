Heibel over huurcontract bowling op Willemsoord

Foto Cyclomedia.com Gebouw 51 op Willemsoord, waarin nu onder meer de bioscoop is gevestigd.

DEN HELDER - De kortgedingrechter buigt zich over een huurconflict tussen uitgaansgelegenheid Blue (sisha lounge, bowling) en huisbaas Willemsoord BV.

Door Delano Weltevreden - 7-2-2017, 18:05 (Update 7-2-2017, 18:05)

Omdat de zaak onder de rechter is, wil directeur Hans Broekmeulen van Willemsoord er niet al te veel over kwijt. ,,De zaak is door de uitbater van Blue aangespannen. Als hij het niet had gedaan, waren wij wel naar de rechter gestapt. Enkele horecagelegenheden willen van de Koningstraat verhuizen naar Willemsoord. Blue zit in gebouw 51, deels op de plek waar die...