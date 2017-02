Tafeltje Dekje Texel blijft doorgaan

DEN BURG - Tafeltje Dekje blijft bestaan op Texel. Dit ondanks het feit dat de keuken van verzorgingshuis De Gollards naar verwachting in 2019 de deuren sluit.

Door Redactie Helderse Courant - 7-2-2017, 16:58 (Update 7-2-2017, 17:02)

Tafeltje Dekje brengt al 35 jaar dagelijks maaltijden bij mensen thuis langs. Vorig jaar werden 23.000 maaltijden rondgebracht die worden bereid in De Gollards.

Onlangs presenteerde Omring toekomstplannen onder de titel ’Helemaal thuis op Texel’. De ingrijpende verbouwing van De Gollards betekent sluiting van de keuken.

Texels Welzijn is begonnen met een zoektocht naar alternatieven. Ze wil daarbij in gesprek gaan met mogelijke aanbieders van maaltijden. Die zullen net als altijd worden bezorgd door een leger van zeventig vrijwilligers.

Met het oog hierop is de organisatie altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zij ontvangen hiervoor een vergoeding voor gereden kilometers.

Aanmelden kan via Texels Welzijn in De Buureton, Beatrixlaan 43 in Den Burg, 0222-312696 of welzijn@texelswelzijn.nl.