Vrijwillige molenaars vestigen maalrecord met Traanroeier

Archieffoto Molendag in de Traanroeier

OUDESCHILD - Molen De Traanroeier in Oudeschild heeft vorig jaar een record gevestigd. De vijf vrijwillige molenaars maalden 10.550 kilo tarwe tot meel, ruim 150 kilo meer dan een jaar eerder.

Door Redactie Helderse Courant - 7-2-2017, 16:54 (Update 7-2-2017, 17:04)

De molen, onderdeel van museum Kaap Skil, is na een stilstand sinds 1999 volop in bedrijf. De molenaars malen op twee manieren: op de wind en elektrisch.

De elektrische maalstoel staat op de begane grond, de windaangedreven molenstenen bevinden zich op de steenzolder, bovenin de molen. Het hijsen van de zware zakken graan en meel gebeurt met behulp van de wieken. Dit wordt luien genoemd. Via openingen in de zolders luien de molenaars zakken graan omhoog en meel omlaag.

De vrijwilligers zijn woensdagmiddag aan het malen. Bezoekers van museum Kaap Skil kunnen het proces van graan tot meel volgen. Het draaien van de wieken geeft een extra dimensie aan het museumbezoek.

Meel wordt afgenomen door Bakker Timmer, de Bonte Belevenis en Novalishoeve in Den Hoorn. Het is ook te koop in de winkel van Kaap Skil.

De Novalishoeve, een biologisch-dynamische boerderij, heeft er voor gekozen zelf geteelde graan lokaal te laten malen. De eigen bakker bakt er verschillende soorten brood van, voor eigen gebruik en voor in de winkel van de zorgboerderij.