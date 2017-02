'Vernieling' kunstmozaïek tunneltje Den Helder blijkt toch geen vandalisme

Foto HMC/Hedzer Faber

DEN HELDER - Het kunstmozaïek 'De Verbinding' in het spoortunneltje in de Brakkeveldweg in Den Helder is niet vernield.

Door Hedzer Faber - 7-2-2017, 10:06 (Update 7-2-2017, 12:34)

Eerder riep de wijkagent getuigen nog op zich te melden nadat een groot oppervlak aan tegels van de muur leek te zijn gebikt. Maar hier hebben geen vandalen huisgehouden, zegt gemeentewoordvoerster Nies Schellinger desgevraagd. De piketdienst van de gemeente heeft de tegels verwijderd omdat een deel ervan losliet.

Waarschijnlijk hoopte er vocht op achter het tegelwerk. Tijdens de recente vrieskou is dat vocht uit gaan zetten en lieten de tegels los. De gemeente kijkt nu hoe dit het best is te herstellen.

Het kunstwerk is een mozaïek van tientallen meters waarop mensfiguren elkaars hand vasthouden. Hiervoor zijn in 2011 de silhouetten overgetrokken van kinderen van de basisscholen aan beide zijden van het spoor: De Drietand en Tuindorpschool. Geestelijk vader van het project is toenmalig Wijkmanager Cees Pieterse.