Kunstmozaïek tunneltje Den Helder vernield

Foto HMC/Hedzer Faber

DEN HELDER - Het kunstmozaïek 'De Verbinding' in het spoortunneltje in de Brakkeveldweg in Den Helder lijkt te zijn vernield door vandalen.

Door Hedzer Faber - 7-2-2017, 10:06 (Update 7-2-2017, 10:41)

Die hebben dan flink hun best gedaan: een groot oppervlak aan tegels is van de muur gebikt. Wijkagent Rolf Regtop roept getuigen op zich te melden bij de politie (0900-8844).

Het kunstwerk is een mozaïek van tientallen meters waarop mensfiguren elkaars hand vasthouden. Hiervoor zijn in 2011 de silhouetten overgetrokken van kinderen van de basisscholen aan beide zijden van het spoor: De Drietand en Tuindorpschool. Geestelijk vader van het project is toenmalig Wijkmanager Cees Pieterse.