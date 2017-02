’Lijkt alsof ik me moet bewijzen’

Foto George Stoekenbroek Zeeschilder Ap Kooistra aan het werk. Het panorama van Den Helder wordt zijn meesterwerk. ,,Mensen moeten tussen de doeken door kunnen lopen, alsof ze door Den Helder wandelen.’’

CENTRUM - Vervolg van regiovoorpagina Tal van schilderijen van vuurtoren de Lange Jaap heeft de 59-jarige Ap Kooistra al gemaakt. Gelukkig hoeft hij ze niet allemaal in zijn eigen huis op te hangen. ,,Er is ontzettend veel vraag naar. Alleen vorige week al heb ik vier exemplaren verkocht. Ik kan wel bezig blijven met het schilderen van de Lange Jaap.’’

Door Carina Gutkerc.gutker@hollandmediacombinatie.nl - 7-2-2017, 7:00 (Update 7-2-2017, 7:00)

De iconische vuurtoren is uiteraard niet het enige dat hij schildert. Bij binnenkomst in zijn schildersatelier aan de Koningstraat is meteen te...