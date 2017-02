Toch woningen op Vinkenterrein mogelijk

DEN HELDER - Het kan verkeren: nadat de gemeente in november 2010 aankondigde dat woningbouw op het voormalige Vinkenterrein aan de Fabrieksgracht ’voorgoed’ werd geschrapt, is die optie nu toch weer in beeld.

Door Ronald den Boerr.den.boer@hollandmediacombinatie.nl - 6-2-2017, 22:16 (Update 6-2-2017, 22:17)

Wethouder Lolke Kuipers noemde een invulling met huizen gisteravond nadrukkelijk tegenover de raadscommissie stadsontwikkeling. De grondsanering nadert zijn voltooiing en dat betekent dat begonnen kan worden met herinrichten van het terrein, vernoemd naar de houthandel die hier ooit - aan het water - was gevestigd. Vast staan terugkeer van de 85 parkeerplaatsen die er de afgelopen jaren al waren. Verder was al de komst van een kwalitatief hoogwaardig speelveld aangekondigd en krijgt een groot aantal direct aanwonenden de kans hun tuinen uit te breiden door grond aan te kopen.

Wethouder Kuipers sluit voorts niet uit dat het dubbele fietspad dat nu langs één zijde van de Fabrieksgracht ligt, wordt gesplitst zodat er daarna aan weerszijden van de weg een fietspad komt.

Met de Molenstichting wordt op korte termijn overlegd over de plannen die de vrijwilligers al decennia hebben voor herbouw van een molen in Den Helder. Daarvoor waren diverse locaties in beeld, inclusief de Molengracht, maar sinds een aantal jaren richt het vizier van de stichting zich op het Vinkenterrein. De bedoeling is om rondom de molen ook woningbouw toe te staan, aldus Kuipers. ,,Als de molen er niet komt willen we het hele terrein ontwikkelen als woningbouwlocatie.’’

De aankondiging van de wethouder is opmerkelijk, omdat de gemeente woningbouw ruim zes jaar geleden als invulling schrapte. Er zou van de zijde van ontwikkelaars geen belangstelling zijn.