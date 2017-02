Advies winkeliers aan gemeente Den Helder: denk nog meer mee

DEN HELDER - Maak terrassen voor lege winkelpanden mogelijk, evenementvergunningen eenvoudiger en denk nog meer met de ondernemers mee. Drie duidelijke adviezen van ondernemers uit de binnenstad aan de gemeente Den Helder. De gemeente had ondernemers namelijk gevraagd na te denken over het eenvoudiger maken van regels in het Stadshart.

Door Bo-Anne van Egmond - 6-2-2017, 14:23 (Update 6-2-2017, 14:23)

Wethouder Lolke Kuipers: ,,We zijn nu al een paar jaar bezig met opknappen van de binnenstad. Dat gaat goed, het centrum van Den Helder wordt steeds mooier en sterker. En met veel ondernemers gaat het weer goed. De weg omhoog lijkt gevonden. Samen willen we graag dat het echte winkelhart levendiger wordt. We willen het ondernemen in binnenstad aantrekkelijker maken. Dat kan onder meer door bepaalde regelgeving tijdelijk te verlichten of te vereenvoudigen. Zodat de ondernemer meer tijd en energie aan de winkel kan besteden.”

Frans Buurman (ondernemer in de binnenstad en lid van pilotgroep): ,,Ik vond het positief dat de gemeente meedenkt om het ondernemen in de binnenstad aantrekkelijker te maken. Ook snappen we nu ook de wegingen van de gemeente om dingen niet te doen en waar regelgeving vandaan komt. Het was heel positief om met de gemeente samen te werken in plaats van tegenover elkaar te staan.”

De werkgroep van winkeliers, horecaondernemers en eigenaren in de binnenstad wilden niet alleen maar mínder regels. In de winkelstraten mag het reclamebeleid van hun soms best wat strenger. Het is nu soms een kermis op straat. Het zou wel fijn zijn als de gemeente het handhaven wat vriendelijker en begripvoller gaat doen. Meer en betere communicatie met elkaar dus, ook op dit gebied.

Kuipers: ,,Er was veel positiefs te horen die avond. Ondernemers en overheid die sámen aan het stadshart werken. Ik vind dat mooi om te zien. Na deze pilot willen we dat zeker ook op andere thema’s voortzetten. In maart organiseren we weer een brede ondernemersavond in het Stadshart. Dan presenteert ook de werkgroep hun resultaten aan de andere ondernemers. Als gemeente gaan we direct aan de slag om de wensen ook echt om te zetten in beleid.”