Krabbetukkers op toernee door ’Waaienburg’

Foto Peter van Aalst

DEN HELDER - Waar Prins Jan is, is het feest; De Krabbetukkers zijn in aanloop naar het carnavalsweekend in Den Helder - pardon, ’Waaienburg’ - op toernee door de stad. Met Kwekkerskoor en hofkapel De Bloaspoepers.

Door Hedzer Faber - 6-2-2017, 14:01 (Update 6-2-2017, 14:01)

Eerst doet het gezelschap de senioerentoernee langs verzorgingshuizen, later een aantal basisscholen, besluitend met de stadshuldiging op vrijdag 17 februari. Het feest in ’Bastion Pierre’ is op 25 t/m 27 februari.