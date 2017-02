Twee weken cel voor Nieuwedieper (30) om overtreding van contactverbod

DEN HELDER - Overtreding van een door de officier van justitie opgelegd contactverbod met zijn ex is D. D. (30) uit Den Helder komen te staan op twee weken celstraf en tenuitvoerlegging van een week voorwaardelijk.

Door Ron Ranzijn - 6-2-2017, 13:27 (Update 6-2-2017, 13:27)

De man werd vrijgesproken van de vernieling van een raam bij zijn ex. Tegenover haar aangifte en de verklaring van haar vader dat de man na het ingooien van het raam in de buurt was gesignaleerd, stonden verklaringen van zijn moeder en vriendin dat hij daar op dat tijdstip onmogelijk geweest kon zijn.

D. heeft de opgelegde straf al in voorarrest uitgezeten. De man had zijn ex ondanks het verbod meermalen gebeld. Hij zei dat zij er alles aan deed om hem achter de tralies te krijgen door hem en zijn familie te provoceren en te bedreigen. Hij wilde dat ze daarmee zou stoppen. Toen de politie daar niets aan deed, had hij haar opgebeld.

De vrouw zou hem toen bij haar thuis uitgenodigd hebben om de zaak uit te praten. Daar voelde hij niets voor in verband met het contactverbod. Hij sprak met haar af op een parkeerterrein. Toen D. daar arriveerde, gaf de vrouw een seintje aan de door haar ingeschakelde politie en D. werd gearresteerd.

Advocaat Jan Jorna wees erop, dat zijn cliënt door de aangeefster in de val was gelokt. Bovendien was hij die avond vastgezet omdat hij voorwaarden bij een straf zou hebben overtreden. Het ging echter niet om een voorwaardelijke straf, dus was hij op oneigenlijke gronden gearresteerd.

De politierechter liet zich daar niet over uit, omdat die kwestie onder verantwoordelijkheid van de rechtercommissaris viel. D. werd veroordeeld tot een celstraf gelijk aan het voorarrest. De week tenuitvoergelegde voorwaardelijke celstraf zal hij op een later tijdstip moeten uitzitten.