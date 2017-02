Jeugdhonk oud-Den Helder hoopt op nieuwe tieners

DEN HELDER - Tienercentrum De Toekomst in oud-Den Helder wil meer jeugd trekken. Op de scholen in de buurt en bij gezinnen met opgroeiende kinderen worden daarom de komende tijd flyers bezorgd.

Door Petra Bies - 6-2-2017, 12:56 (Update 6-2-2017, 12:56)

In het centrum aan de Klaas Duitstraat kunnen kinderen en jongeren van tien tot zestien jaar terecht. Er zijn allerlei activiteiten en bovendien zit er ook nog een gymzaal bij.

,,Daar wordt iedere vrijdag- en zaterdagavond lekker gevoetbald’’, vertelt begeleider Simone Huijnen-Oord. ,,Maar wat jammer is, is dat de aanloop terugloopt. Jongeren uit de oude groep zijn te oud geworden voor het centrum en nieuwe gezichten zien we niet zo veel. Blijkbaar is het niet zo bekend bij de jongeren in oud-Den Helder. En daar willen we wat aan doen.’’

Er worden vijfhonderd flyers rondgebracht. Bovendien krijgt het jeugdhonk neonborden met ’open’.

Komende evenementen zijn een carnavalsfeest op 22 februari en een meidenavond op 23 februari. ,,We gaan ook actiever worden op social media’’, zegt Huijnen. ,,We hopen dat dat trekt.’’