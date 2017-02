Quintino op Indian Summer

PR-Foto DJ Quintino.

DEN HELDER - Het gebeurt niet vaak dat Nieuwedieps bekendste dj ooit in de buurt op een groot podium staat. Maar fans hebben deze zomer die kans wel.

Door Hedzer Faber - 6-2-2017, 12:03 (Update 6-2-2017, 12:03)

DJ Quintino (Quinten van den Berg) is namelijk geboekt voor festival Indian Summer in Langedijk, op vrijdag 31 juni en zaterdag 1 juli. Quintino staat zaterdags op het Turn Stage. De Nieuwedieper draait al vijftien jaar en lijkt alleen maar populairder te worden. Vorig jaar schoot hij omhoog in de modiale DJ Mag Top-100 van plaats tachtig naar 32.

Andere bekende namen op Indian Summer zijn bijvoorbeeld Kensington, Broederliefde, Racoon, Jet Rebel, Kraantje Pappie en Chef’s Special.