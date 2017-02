Helderse fietsendief in kraag gevat na plaatsen lokfiets

Een van de gevonden fietsen. Foto Politie Den Helder Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - Een verdachte van heling is zondagavond aangehouden door de politie. Agenten hadden een lokfiets neergezet, die rond half negen ’s avonds werd weggenomen door de verdachte. Hij fietste weg naar zijn woning.

Door Bo-Anne van Egmond - 6-2-2017, 11:28 (Update 6-2-2017, 11:28)

Toen de politie bij de man aan de deur stond, vertelde hij dat hij de fiets had gevonden. De verdachte werd aangehouden.

Na verder onderzoek kwam de politie erachter dat er in zijn schuurtje nog meer "gevonden fietsen" stonden. Het vermoeden is dat deze fietsen van diefstal afkomstig zijn. Van deze mogelijke fietsendiefstallen is geen aangifte gedaan.

De politie is nu op zoek naar de eigenaren van de fietsen. Contact opnemen met de politie kan via 0900-8844 onder vermelding van referentienummer 2017026178