Drie drankrijders aangehouden in Den Helder

DEN HELDER - Drie bestuurders zijn afgelopen weekend in Den Helder aangehouden terwijl ze onder invloed van alcohol reden. Het gaat om een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en om twee Nieuwediepers van 28 en 21 jaar.

Door Bo-Anne van Egmond - 6-2-2017, 11:22 (Update 6-2-2017, 11:22)

De 31-jarige man, afkomstig uit Polen, werd zaterdagavond rond half tien aangehouden op de Guldemondweg in Den Helder. Op het bureau blies hij 585 ug/l, dat is meer dan 2,5 keer de toegestane hoeveelheid. Het was onduidelijk of de man in het bezit is van een rijbewijs, daarom is er door de politie een rechtshulpverzoek naar Polen verstuurd.

Omdat het de vijfde keer in twee jaar tijd is dat hij met alcohol op achter het stuur zat, is het voertuig van de man in beslag genomen. Binnenkort moet de man voor de rechter komen. Daarnaast had de Pool nog een boete openstaan van 1225 euro, te vervangen door 22 dagen hechtenis. Omdat hij de boete niet kon betalen is hij in de cel gezet.

In de nacht van zaterdag op zondag tegen enen kreeg de politie een melding dat een quadbestuurder hard door de Visbuurt reed. De 28-jarige bestuurder uit Den Helder bleek te veel te hebben gedronken om een motorvoertuig te mogen besturen en is aangehouden. Op het bureau blies hij 390 ug/l, ruim anderhalf keer te veel. De politie heeft contact opgenomen met het openbaar ministerie; de Nieuwedieper kreeg een boete van 425 euro.

Ook werd in diezelfde nacht tegen vijf uur een 21-jarige bestuurder in een bestelauto aangehouden die over de Seringenlaan reed. Hij blies 160 ug/l. Omdat het om een beginnend bestuurder ging, die 88 ug/l mag blazen, had hij dus bijna twee keer te veel gedronken. Hij kreeg een boete van 300 euro.