Open dag Triade: van klassieke muziek tot ‘dum tak-tak, dum tak’ uit verre India

Foto Peter van Aalst Het optreden van het Forduynkoor, niet alleen door de lens van onze fotograaf.

DEN HELDER - In de bomvolle Jos Postzaal bezingt kinderkoor ‘Fonduyn’, (basisscholen De Fontein en Duynvaarder), heksen, een etage lager klinkt uit drie hobo’s een deel uit Händels eerste ‘Concerto Grosso’.

Door Gerlof Boers - 5-2-2017, 19:13 (Update 5-2-2017, 19:13)

In de danszaal vormen de allerkleinsten een muzikaal treintje en een etage hoger ontstaan op de computer verrassende muzieksamples. Tijdens het ‘Winter Open Huis’ afgelopen zaterdag in Triade is de scheiding tussen uitersten der kunsten een verdiepingvloer.

Het is een drukte van jewelste op de open dag van Triade. Het hobo-trio bestaat uit Irene Tabaoda, Patrick Terpstra en docent Kees Verheijen. ,,Als ik zeg dat ik hobo speel vragen mensen meestal ‘in een band?’’, lacht Partrick. Irene woont en studeert in Leiden en komt speciaal terug voor de lessen van Kees. De docent glimlacht bescheiden. ,,Gelukkig komen er steeds nieuwe hoboïsten. Twee jaar geleden een achtjarig jongetje, zijn vingers konden nauwelijks op de gaatjes. Nu speelt hij heel aardig. Ik heb op zijn verzoek André van Duins ‘Er staat een paard in de gang’ voor hobo bewerkt.’’

Het grote beeldhouwlokaal is kinderdomein. Hedir Ben-Ismail (7), Ieke Waalwijk (12) en Rocky Rozenhart (6) maken met tientallen andere kinderen ‘Eigen wereldjes’: kartonnen deksels met allerlei voorstellingen van restmateriaal. Een etage hoger werkt Helmut Nijman, docent DJ/producer, met Mena Leila aan een muzieksample. Hij vertaalt het door Mena vocaal aangegeven Indiaas ritme, ‘dum tak-tak, dum tak’, digitaal en mixt het met andere ritmes. ,,Met een computerprogramma van nog geen acht tientjes, ook voor Windows. Samen met de basiscursus die wij aanbieden levert dat ook thuis al snel fantastische resultaten.’’

Winnen

Rond kwart over drie is de dag voor waarnemend directeur Rachèlla Algra al geslaagd. ,,We doen dit om te laten zien wat onze leerlingen kunnen, maar ook om nieuwe cursisten te winnen. Triade biedt een heel gevarieerd pakket cursussen voor iedereen. Iedereen is van harte welkom voor nadere informatie daarover.’’