Carnavalsclub De Bolledammers is springlevend

Foto George Stoekenbroek Grootvizier Johan van de Steeg hangt de cape om bij prins Karel de 1e. Café ’t Ankertje is al jaren de thuisbasis van carnavalsvereniging De Bolledammers. Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - Misschien niet de allerbekendste carnavalsclub van Den Helder maar volgend jaar bestaan De Bolledammers toch echt 44 jaar. Reden om tegen die tijd groots uit te pakken. Want niemand had ook maar één moment gedacht dat de club, gelieerd aan café ’t Ankertje, zo lang zou bestaan.

Door Marischka de Jagerm.de.jager@hollandmediacombinatie.nl - 6-2-2017, 7:00 (Update 6-2-2017, 7:00)

Als Prins Karel de 1e (77) zich eenmaal in zijn prinsenpak hijst, is daar direct dat gevoel. Dat carnavalsgevoel. ,,Ja, wat is dat voor gevoel. Je kan jezelf zijn, je voelt je...