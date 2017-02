Erven Pelgrom bij onderzoek kunstwerk zeehonden

DEN HELDER - Een bouwkundig onderzoek moet uitwijzen of het kunstwerk van de zeehonden bij het NS-station verplaatst kan worden.

Door Delano Weltevreden - 5-2-2017, 18:09 (Update 5-2-2017, 18:09)

Het onderzoek vindt deze week plaats, zegt directeur Ferdinand Vreugdenhil van ontwikkelmaatschappij Zeestad. ,,Ik heb de erven van kunstenaar Karl Pelgrom gevraagd om daarbij aanwezig te zijn. We willen precies weten wat de bouwkundige staat is. Het is oud, ziet er slecht uit. We willen niet dat het doormidden breekt als we het verplaatsen. Het rapport zal ik met de erven bespreken. Met hen zal ik ook overleggen over de vervolgstappen.’’ De erven hadden bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de gemeente om het kunstwerk te verplaatsen.