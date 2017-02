Grote brand in vrijstaande woning aan Nieuweweg in Den Helder

WFV Media / GLOCALmedia Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - In een vrijstaande woning aan de Nieuweweg in Den Helder is zaterdagavond rond 20.00 uur brand ontstaan.

De brand is ontstaan in de schoorsteen, maar breidde uit naar de rest van de woning. Niemand is gewond geraakt.

De brandweer is met twee eenheden aanwezig en maakt ook gebruik van een hoogwerker.