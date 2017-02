’Sterke Helderse redactie is broodnodig’

foto HMC Hans Verhoef pluist de krant elke dag uit.

DEN HELDER - Hans Verhoef, fractievoorzitter van D66, heeft ’s morgens een vast ritueel.

Door Delano Weltevreden - 4-2-2017, 16:00 (Update 4-2-2017, 16:00)

,,Ik kijk eerst op de website van het NHD. Daarna pak ik de papieren krant. Terwijl ik mijn yoghurt naar binnen werk, scan ik snel even welke verhalen in de krant staan. Later ga ik er echt voor zitten om al die artikelen te lezen.’’ Zijn ouders waren al abonnee. ,,Ik ben dat ook, al tientallen jaren.’’

Verhoef is niet alleen fractievoorzitter van D66. Zijn hart ligt bij schone energie en alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Hij is onder meer voorzitter van Molenstichting De Onderneming die zich beijvert voor de herbouw van houtzaagmolen De Verwachting op het Vinkenterrein. Hij leidt ook Racing Aeolus Den Helder, een van de vier grootste duurzaamheidsraces ter wereld.

,,Vrijdag stonden er weer drie artikelen in die met duurzaamheid te maken hebben. Het initiatief voor een zonneweide op Kooypunt is van Ecorus, maar nadat de HC er een groot stuk aan had gewijd is de politiek in Den Helder in beweging gekomen en is er draagvlak voor ontstaan in de stad. Daarna heeft de raad de Nota zonneweides vastgesteld. De Helderse Courant heeft een belangrijke rol gespeeld in het geheel. Kees Groot staat ook in de krant. Geweldig aardige man, jammer dat zijn bedrijf failliet is verklaard. Maar de krant noemt ook zijn inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Hij is erg innovatief op dat gebied. Ybeltje Berckmoes gaat aan de slag bij de Helderse Vallei. Zij heeft indertijd het initiatief genomen voor de raadswerkgroep duurzaamheid.’’

Verhoef zegt dat de Helderse Courant onderwerpen ’soms initiërend, soms enthousiasmerend en soms kritisch’ benadert. ,,Nu is er een hele discussie over afval. De afvalberg moet kleiner worden. De vraag is of we het allemaal goed aanpakken als gemeente. De HC tekent de verhalen van burgers. Die zeggen dat de gemeente op de communicatie moet letten. Hoor en wederhoor zijn ontzettend belangrijk. De stad heeft baat bij een sterke lokale redactie, die meerdere kanten van een onderwerp belicht.’’