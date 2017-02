Vos uit Oranjerie is met de noorderzon vertrokken

DEN HELDER - De vos die zich een paar weken heeft schuilgehouden in Oranjerie De Groene Parel is verdwenen.

Door Michiel Snik - 3-2-2017, 18:49 (Update 3-2-2017, 18:49)

De Groene Parel zat behoorlijk in de maag met het vermagerde roofdier. De dierenambulance mocht het dier volgens wettelijke regels niet ophalen en ook andere instanties zijn aan handen en voeten gebonden als het gaat om het vangen en elders uitzetten van vossen.

De enige optie leek het dier door een jager te laten afschieten om daarmee te voorkomen dat de vos op een onbewaakt ogenblik ergens naar binnen schoot en zich te goed zou doen aan de vogels van de Oranjerie. Maar afschieten ging de medewerkers van de Oranjerie veel te ver. Zij besloten uit medelijden met het roofdier, dat relatief eenvoudig te benaderen was, kattenvoer in de Japanse tuin neer te zetten. ,,Daarvan heeft de vos ook gegeten’’, zegt medewerkster Marieke Pollmann van de Oranjerie. ,,Wij hebben veel reacties gekregen op de berichtgeving over de vos die bij ons kwam schuilen.”

De dierenbescherming heeft na een aanvankelijk afwijzende reactie ook nog contact gezocht met De Groene Parel. ,,Zij wilden alsnog de vos komen ophalen en elders uitzetten, ook al mogen ze dat in principe niet. Maar omdat ook zij vinden dat zo’n beest niet in de binnenstad thuis hoort zochten ze toch naar een oplossing. Gelukkig heeft het probleem zichzelf opgelost want op een morgen was de vos uit eigen beweging plots vertrokken.’’