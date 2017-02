’Het liefst vind ik twee zeldzame Belgische bevrijdingszegels’

Foto George Stoekenbroek Leden van Filatelisten Vereniging Den Helder buigen zich over een verzameling postzegels.

DEN HELDER - Twee keer in de maand komen ze bijeen in zorgcentrum Ten Anker: postzegelverzamelaars van Filatelisten Vereniging Den Helder. Het ledenaantal neemt al jaren af, maar voorzitter Ria Hovius (70) is vastbesloten het honderdjarig bestaan van de club in 2022 te vieren.

Door Carina Gutker - 3-2-2017, 17:25 (Update 3-2-2017, 17:25)

,,Al moeten we het enkel met het bestuur vieren, het feest komt er.’’ De gemiddelde leeftijd van de filatelieclub zal zo rond de zeventig jaar liggen. Penningmeester Evert Evers (59) is het jongste lid. Evers: ,,Vroeger hadden we...