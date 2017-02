Texelse topsportster Denise Betsema maakt tv-serie Go Cycling

Denise Betsema op de fiets in het Hoge Berggebied, vlak achter haar huis. Foto: Evalien Weterings

DEN BURG - Topsportster Denise Betsema (24) uit Den Burg gaat meewerken aan het tv-programma Go Cycling van RTL4. ,,Eind februari maken we de eerste opnamen in Duitsland en Oostenrijk en daarna in Italië en Spanje'', vertelt ze.

Door Redactie Helderse Courant - 3-2-2017, 16:27 (Update 3-2-2017, 16:27)

De succesvolle mtb'ster en veldrijdster dankt de klus aan haar vader John Betsema, die een fietsenwinkel in Oudeschild heeft. ,,Hij leerde vorig jaar bij tv-opnamen op Texel Adri Ulfman van Go Cycling kennen. Die vertelde dat hij met de handen in het haar zat omdat de opnamen met oud-profwielrenster en journaliste Merijn de Vries niet gebruikt mochten worden vanwege een concurrentiebeding van de NOS. Toen heeft m'n vader mij als vervangster voorgesteld. Hij liet mijn sponsorboekje met actiefoto's zien en Ulfman wilde me meteen sponsoren. Ik heb geen screentest gedaan, een gesprek was genoeg.''

Breed publiek

In februari worden zes afleveringen opgenomen, later in het jaar nog eens zes. Betsema zal te zien zijn in een groot deel daarvan. ,,Ik ga zelf veel vertellen over tochten en fietsen. Het is voor een breed publiek, dus het gaat niet alleen over mtb'en en wielrennen. Als ik het in Duitsland en Oostenrijk over twee zware marathontochten heb, vertel ik ook over de e-bikemogelijkheden daar. Ook in de rubrieken over voeding, training en verzorging zal ik regelmatig te zien zijn. Ik ben dagelijks heel bewust met voeding bezig.''

Het is voor Denise Betsema zelf ook nog heel nieuw. ,,Het is superspannend. Ik heb nog nooit zoiets gedaan. Maar, ze zijn niet voor niks bij mij gekomen. Ik heb genoeg te vertellen'', weet ze.

Veldrijden

Het is passen en meten om de opnamen te kunnen combineren met haar drukke wedstrijdschema. In 2017 focust Betsema in de zomer op mtb'en en in de winter op veldrijden. Dat laatste doet ze pas sinds kort, maar heel verdienstelijk. ,,Bij mijn eerste Nederlands kampioenschap, dat werd gewonnen door Marianne Vos, werd ik al zevende. Ik heb nog veel te leren en niet het juiste materiaal. Het is leuk om te kijken waar je uitkomt. Misschien wel een podiumplaats bij het NK.'' Volgend jaar hoopt ze via het veldrijden een contract binnen te slepen: ,,Want topsport is heel duur.''

Betsema werkt twee dagen per week in de fietsenwinkel van haar ouders, studeert toegepaste psychologie en heeft twee jonge kinderen.

De eerste serie van zes afleveringen wordt in april en mei uitgezon den.